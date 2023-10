Benfica coloca à venda os bilhetes para a receção à Real Sociedad

O Benfica anunciou que já estão à venda – em exclusivo aos sócios inscritos até anteontem – os bilhetes para a receção à Real Sociedad, jogo referente à 3ª jornada do Grupo D da Champions, marcado para 24 de outubro, às 20 horas. Os preços variam entre os 20 e os 50 euros, com os bilhetes à venda no site oficial, nas lojas oficiais do clube (Luz, Strada Outlet, Colombo, Jardim do Regedor e Mar Shopping) e nas casas do clube com sistema de bilhética. O embate com os espanhóis será decisivo para as aspirações das águias na prova após os desaires com Salzburgo e Inter.