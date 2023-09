Benfica coloca bilhetes à venda para o clássico sexta-feira

O Benfica anunciou esta quinta-feira que inicia a venda dos bilhetes para o clássico com o FC Porto no dia de amanhã (10 horas) e que será exclusiva a sócios dos encarnados. Os preços estão compreendidos entre os 25 e os 75 euros e os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais.O encontro entre o Benfica e o FC Porto, a contar para a 7.ª jornada da Liga Betclic realiza-se no dia 29 de setembro (20h15) no Estádio da Luz.