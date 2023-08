Benfica com mais três dossiês para solucionar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Além de Vlachodimos, os responsáveis do Benfica têm outros dossiês a tratar até ao fecho do mercado. O central João Victor é um dos jogadores a colocar já que não convenceu na adaptação a lateral-direito e não tem espaço a central. O sérvio Ristic, preterido por Aursnes no lado esquerdo da defesa, é outro elemento para colocar, bem como o médio Paulo Bernardo. Antevê-se uma semana intensa.