Benfica desrespeita decisão da Liga e é multado em 1.530 euros

A SAD do Benfica foi multada em 1.530 por uma ação promocional no relvado do Estádio da Luz, antes do encontro com o V. Guimarães, no passado sábado. O Conselho de Disciplina da FPF justifica a pena por a Liga Portugal ter indeferido o pedido dos encarnados."A SL Benfica SAD realizou uma ativação comercial do patrocinador Repsol, no círculo central do relvado, com recurso a um sofá de esferovite (com 3 metros de altura), a um interruptor de esferovite (com 50 cms de altura) e a uma TV de esferovite (com 2,5 metros de altura), no período após o final do aquecimento dos jogadores e antes da entrada das equipas em campo. Ação esta que tinha sido solicitada à Liga Portugal e indeferida", pode ler-se no mapa de castigos.De resto, os encarnados voltaram a ser multados, em 9.560 euros, por utilização de engenhos pirotécnicos e 1.224 euros pelo atraso no regresso da equipa do intervalo, sem justificação, o que motivou o reinício dois minutos depois do previsto no desafio com os minhotos, que o Benfica venceu, por 4-0.