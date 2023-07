O Benfica deverá defrontar o Al Nassr no Torneio do Algarve. Segundoapurou, o duelo com a equipa de Cristiano Ronaldo e Talisca (ex-benfiquista) está a ser finalizado, mas ainda não está fechado.Neste momento, as águias já têm confirmado um duelo com o Celta de Vigo neste torneio, agendado para 22 de julho. A formação espanhola, por seu turno, irá medir força com os sauditas no dia 17 desse mês.12 de julho: Southampton (St. George's Park, porta fechada)16 de julho: Basileia (Basileia, 15 horas)22 de julho: Celta de Vigo (Algarve, hora a definir)30 de julho: Feyenoord (Roterdão, 15 horas)