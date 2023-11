Benfica em Espanha "confiante" mas ainda sem Bah e Kokçu

Boa disposição no aeroporto, selfies e autógrafos em camisola... da Argentina: Benfica viaja para mais um jogo de Champions



Boa disposição no aeroporto, selfies e autógrafos em camisola... da Argentina: Benfica viaja para mais um jogo de Champions

O Benfica está em trânsito para San Sebastián onde vai defrontar a Real Sociedad, amanhã, às 17h45, e onde a margem de erro é nula pois a equipa orientada por Roger Schmidt ainda não pontuou na presente edição da Champions, e amanhã as águias vão disputar a já a 4.ª jornada.Conformeavançou, o treinador alemão ainda deixou Bah, Bernart e Kokçu fora da convocatória por lesão, tal como David Neres e André Gomes que também estão entregues ao departamento clínico. Desta forma, a equipa técnica encarnada chamou todos os jogadores disponíveis: Trubin, Samuel Soares e Kokubo (guarda-redes); António Silva, Otamendi, Morato, Tomás Araújo, Jurasék e João Vítor (defesas); Florentino, João Mário, Chiquinho, João Neves e Aursnes (médios); Di María, Arthur Cabral, Musa, Rafa, Gonçalo Guedes, Tiago Gouveia e Tengsted (atacantes).Apesar do momento na prova não ser o melhor, os jogadores tinham à espera mais de uma dezena de adeptos que mostraram o seu apoio e deixaram mensagens de incentivo. Rafa e Arthur Cabral chegaram mesmo a parar para dar autógrafos e tirar fotografias, mas escusaram-se a prestar quaisquer declarações à comunicação social. A comitiva é liderada pelo presidente, Rui Costa, que à declarou estar "muito confiante" para a partida com os bascos.A equipa encarnada chega San Sebastián por volta da hora do almoço, e do aeroporto segue de imediato para o hotel onde a comitiva ficará instalada. Às 17h15 (hora portugesa), Roger Schmidt e um jogador realizarão a habitual antevisão da partida. O treino de adaptação está agendado para as 19h00 (hora portuguesa).