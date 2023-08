Benfica esclarece venda de bilhetes para jogo com o Boavista

O Benfica informou este sábado que colocará à venda, na próxima segunda-feira, dia 7, às 10 horas, os bilhetes para o jogo com o Boavista, da 1.ª jornada da Liga Betclic.O encontro está agendado para as 20h45 de 14 de agosto, no Estádio do Bessa.À semelhança de outros jogos, o Benfica disponibiliza um "lote de venda exclusiva a sócios do Benfica detentores de RED PASS dia 7 de agosto a partir das 10h00, até que se esgote o lote atribuído"; depois procede à "abertura do lote de venda aos sócios Benfica no dia 8 de agosto a partir das 10h00, até que esgotem". Caso não se esgote, haverá venda livre a todos os adeptos e simpatizantes do Benfica de 9 a 11 de agosto, "a partir das 10 horas e até às 18H, ou até que esgotem".