Benfica Fan Tokens possibilitam aos sócios viajarem com a equipa

O Benfica informou esta segunda-feira os seus adeptos alguns dos benefícios exclusivos que os adeptos terão acesso caso adquiram as Fan Tokens do clube na Socios.com, plataforma cripto responsável pelo projeto inovador e uma das parceiras do clube encarnado.

Entre os benefícios já anunciados aquando do primeiro comunicado divulgado pela empresa, surgem agora mais novidades quanto aos benefícios exclusivos que os adeptos do clube terão acesso. Entre as quais, salta à vista a possibilidade de os adeptos viajarem com a equipa em dias de jogos para a Liga dos Campeões. Esta oferta inclui alojamento, refeições e ainda bilhete para assistir ao encontro no estádio. Contudo, esta é a oferta mais exclusiva que os adeptos terão a disponibilidade de experimentar e, portanto, a mais difícil de conseguir. Para tal, os adeptos terão de comprar (ou juntar) um máximo de 100 Benfica Fan Tokens.

Mas existem mais benefícios para os detentores de Benfica Fan Tokens na Socios.com. Segundo a nota divulgada esta segunda-feira pelo clube encarnado, os adeptos terão ainda acesso a uma experiência exclusiva na Supertaça Cândido de Oliveira, agendada já para 8 ou 9 de agosto frente ao FC Porto. Com 50 Benfica Fan Tokens, o adepto receberá bilhetes para a final da competição e terá ainda direito a alojamento.

As novidades não se ficam por aqui. Por 75 Benfica Fan Tokens na Socios.com, os adeptos terão a oportunidade única de "viver um dia como um jogador do Benfica". Esta experiência inclui a possibilidade de visitar o Benfica Campus na companhia de treinadores e uma lenda do clube - cuja identidade não foi revelada.



As Benfica Fan Tokens chegam ao mercado às 12 horas de 24 de julho, com um preço fixo de um euro por unidade. Ao todo, estarão disponíveis para venda um total de 500 mil Benfica Fan Tokens, sendo que nas primeiras 24 horas após o início das vendas, as compras estarão limitadas a um teto de 100 ativos (100 euros) por utilizador.