Benfica fecha parceria com o Eastwood

O Benfica estabeleceu um acordo com os ingleses do Eastwood Community FC, cujo objetivo é implementar uma parceria técnica nos próximos 5 anos que vai permitir aos treinadores do clube trabalhar na zona de Nottingham.

“Acreditamos que também em mercados mais sofisticados, como é o caso do futebol inglês, podemos trazer inovação”, refere Bernardo Faria de Carvalho, diretor da Expansão Global do Benfica, acrescentando: “Esta é uma primeira parceria técnica no Reino Unido com a possibilidade de implementar a metodologia Benfica numa região de forte cultura desportiva.

Quanto a Darryl Craypole, presidente do emblema inglês, mostra-se entusiasmado. “Esta parceria significa uma nova era, cheia de emoção, ambição e infinitas possibilidades. Estamos ansiosos para embarcar nesta incrível jornada com o Benfica”, sublinha sobre a parceria que envolve ainda a Mango Football.