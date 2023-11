Benfica informa que bilhetes para o dérbi com o Sporting "estão temporariamente esgotados"

O Benfica informou esta segunda-feira que os bilhetes para o dérbi com o Sporting, agendado para as 20h30 de domingo (dia 12), a contar para a 11.ª jornada da Liga Betclic "estão temporariamente esgotados".Através de uma nota publicada no site oficial do clube, as águias acrescentam ainda que os sócios com com Red Pass terão a possibilidade de vender os seus lugares, apelando assim aos adeptos que tentem comprar os ingressos por via do mercado secundário, cuja data de abertura de venda deverá acontecer nos próximos dias.Benfica e Sporting estão atualmente separados por três pontos (28/25), com os leões a ocuparem atualmente a liderança isolada do campeonato depois da vitória por 3-2 sobre o Estrela da Amadora.