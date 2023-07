Benfica inicia esta quinta-feira a venda de bilhetes para a Supertaça

O Benfica comunicou esta terça-feira que a venda de ingressos para a Supertaça Cândido de Oliveira, perante o FC Porto a 9 de agosto às 20h45 no Estádio Muncipal de Aveiro, inicia-se na próxima quinta-feira pelas 10h00.O primeiro lote de bilhetes, disponível dia 27 de julho, só poderá ser adquirido detentores de Red Pass com assiduidade em todos os encontros da Liga Betclic da temporada passada, realizados no Estádio da Luz. No dia seguinte, limitado à disponibilidade existente, é aberta a venda aos restantes titulares de Red Pass. No sábado, dia 29, todos os sócios do Benfica poderão comprar ingressos. Já no domingo, caso ainda existam bilhetes disponíveis, será aberta a venda ao público geral.O Benfica informa ainda que os adeptos terão de levantar os bilhetes num de três locais – loja do Benfica do Estádio da Luz, loja do Benfica do Mar Shopping ou Casa do Benfica de Oliveira de Azeméis.Os ingressos têm o custo de 15 euros (categoria 3), 25 euros (categoria 2) e 35 euros (categoria 3).