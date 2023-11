Benfica inicia venda de bilhetes para o dérbi com o Sporting na segunda-feira

O Benfica colocará à venda os bilhetes para o jogo frente ao Sporting a partir das 10 horas de segunda-feira. O dérbi, na Luz, está marcado para dia 12 de novembro, domingo, às 20h30.Como se pode ler no site das águias, a venda é exclusiva a sócios com quotas em dia, inscritos até dia 2 de novembro, com os preços a variarem entre os 25 e os 75 euros.Os ingressos podem ser comprados através das lojas oficiais das águias, no site do clube ou nas casas do Benfica com sistema de bilhética.