Benfica inicia venda de bilhetes para o jogo com o Casa Pia

O Benfica vai colocar à venda, esta sexta-feira, os bilhetes para o encontro com o Casa Pia, o primeiro do campeonato depois da paragem para compromissos das seleções. O jogo, a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic, tem início marcado para as 18h00.Já a venda de ingressos, exclusiva a sóicios, arranca às 10h00 de sexta-feira, no mesmo dia em que o Benfica defronta o Lusitânia, para a Taça de Portugal. Os preços variam entre os 20 e os 50 euros.No entanto, tratando-se de um jogo destinado às Casas do Benfica, o clube definiu um preço especial de 15 euros para os ingressos adquiridos nas representações encarnadas com sistema de bilhética.