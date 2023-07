O Benfica já está na Suíça, tendo aterrado em Basileia por volta das 19h30 locais (menos uma hora em Portugal Continental), sensivelmente uma hora e meia de atraso em relação ao previsto. Encerrado o estágio em Inglaterra, os campeões nacionais iniciam agora nova fase na sua preparação e amanhã defrontam precisamente o Basileia no segundo particular de pré-época. A partida está marcada para as 15h e são esperados milhares de adeptos das águias no St. Jakob Park.O encontro pode ainda marcar a estreia de Di María e Jurásek na formação de Roger Schmidt, depois de se terem juntado ao estágio em Inglaterra.