Benfica multado em 2.624 euros por pirotecnia e insultos em Vizela

O Benfica foi condenado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF a pagar um total de 2.624€ em multas na sequência do jogo da última jornada da Liga Betclic, em Vizela. A maior fatia da sanção (1.910€) prende-se com o comportamento incorreto do público, que deflagrou 4 potes de fumo e 1 flashlight no decorrer da partida. Os restantes 710€ devem-se também a atitudes dos adeptos encarnados, que entoaram cânticos insultuosos para o árbitro Luís Godinho e para a equipa minhota.