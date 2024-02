Benfica multado em 6.350 euros por mau comportamento dos adeptos em Guimarães

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 6352 euros devido ao comportamento incorreto do público em Guimarães. Como é hábito, a fatia maior da sanção (5740 euros) deveu-se à utilização de pirotecnia em vários momentos do jogo, com o relatório do delegado da Liga a referir 15 tochas, 2 flash lights e um petardo.O valor remanescente deveu-se a insultos dirigidos a Charles, guarda-redes do Vitória, aquando da reposição da bola em jogo. Refira-se que Florentino e Kökçü completaram uma série de 5 cartões amarelos em Guimarães e, por isso, cumprem ambos castigo na receção ao Vizela, no próximo domingo.