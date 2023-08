Benfica oficializa empréstimo de Meité ao PAOK

O Benfica confirmou neste domingo o empréstimo por uma temporada do médio Meité aos gregos do PAOK, que ficam com opção de compra do passe por 4 milhões de euros."O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o PAOK, da Grécia, para a cedência temporária, por uma época, do futebolista Meité.Contratado em julho de 2021, o médio participou em 27 jogos pelo Benfica na temporada 2021/22. Na época seguinte (2022/23) Meité representou a Cremonese, de Itália, na qualidade de emprestado, e totalizou 35 presenças", escreveram os encarnados numa nota publicada no site.