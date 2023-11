Benfica paga 2.500 euros em multas devido ao jogo em Chaves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica vai ter que pagar 2.522 euros em multas na sequência do jogo em Chaves. O Conselho de Disciplina da FPF aplicou uma sanção de 1.910 euros devido ao comportamento incorreto do público que arremessou um petardo e deflagrou um pote de fumo ao minuto 59 (aquando do golo de Aursnes, que inaugurou o marcador).A SAD dos encarnados terá ainda que desembolsar mais 612 euros devido às ofensas dirigidas pelos adeptos ao guarda-redes dos transmontanos, Hugo Souza, aquando de vários pontapés de baliza (aos 12, 19 e 20 minutos).