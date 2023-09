Benfica parte este domingo com destino a Milão

De olhos postos no segundo jogo da atual edição da Liga dos Campeões, onde defrontará o Inter, o Benfica parte já amanhã à noite com destino a Milão. As águias têm saída de Lisboa, em voo charter, marcada para as 22h00.





Na segunda-feira, ao final do dia [18h00 de Portugal], Roger Schmidt fará os últimos ajustes, orientando um treino cujos primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Antes disso [17h15], quer o treinador, quer um jogador do plantel benfiquista farão a antevisão ao encontro da segunda jornada do grupo D.Já os italianos fazem o último trieno pela manhã [11h00] e têm conferência de imprensa agendada para o começo da tarde [14h00]. O duelo em San Siro arranca às 20h00 de terça-feira.