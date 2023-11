Benfica partilha túnel de sola de Tiago Gouveia e antigos colegas reagem: «Que maldade»

O Benfica partilhou esta quarta-feira um momento do jogo com o Arouca em que Tiago Gouveia colocou a bola entre as pernas de um adversário com um toque com a sola da chuteira. Nos comentários é possível encontrar mensagens de antigos colegas. Julian Weigl colocou alguns 'emojis' e Helton Leite escreveu mesmo: "Que maldade".