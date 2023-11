Benfica pediu 1.800 bilhetes para visita à Real Sociedad

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica solicitou apenas 1.800 bilhetes à Real Sociedad tendo em vista o encontro da 4ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, agendado para a próxima quarta-feira, às 19h45, no Anoeta. A campanha dececionante dos encarnados nesta edição da Champions – soma 3 derrotas em outros tantos jogos –, em contraste com o percurso feito nas duas épocas anteriores (chegada aos ‘quartos’ em ambas) ajuda a explicar esta fraca adesão dos adeptos na viagem a Espanha.

Recorde-se que na recente deslocação dos bascos a Lisboa a equipa orientada por Imanol Alguacil contou com o apoio entusiasta de 3.500 adeptos nas bancadas da Luz.