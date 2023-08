Benfica reabre hoje de manhã a venda de bilhetes para o jogo com o V. Guimarães

Os encarnados reabrem esta manhã, pelas 10h00, a venda de bilhetes para o jogo com o V. Guimarães. Os ingressos para o duelo da 4ª jornada estarão disponíveis única e exclusivamente a sócios. Pouco antes de anunciarem a reabertura das bilheteiras, as águias haviam comunicado, através da newsletter de ontem, que a lotação estava esgotada, explicando que só estariam disponíveis mais ingressos em caso de devolução do adversário ou através do mercado secundário.