Benfica-Real Sociedad, 0-1: o duelo em 5 factos

O Benfica perdeu (0-1) na receção à Real Sociedad, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.O início do jogo mostrou ao que vinha a Real Sociedad. Os bascos foram sempre mais agressivos e eficazes, terminando com 19 acções defensivas no meio-campo adversário contra apenas 6 do BenficaAs águias perderam 22 vezes a posse no seu terço defensivo ao longo da partida, contra apenas 8 dos espanhóis. Jurásek (5 perdas) e Aursnes (4) foram os principais protagonistas desta fraqueza benfiquistaÉ muito raro ver o Benfica terminar um duelo na Luz com menos posse e, sobretudo, com uma eficácia de passe inferior a 80%, mas aconteceu. Os encarnados fecharam o jogo com 71 passes falhados (78,3%)Tiago Gouveia saltou do banco aos 69 minutos para se assumir como um raro ponto positivo da noite, para as bancadas da Luz. O jovem extremo tocou apenas 9 vezes na bola, mas venceu os três duelos individuais que disputou, voltando a deixar a sensação de que merece mais oportunidadesO Benfica vira a fase de grupos com 4 golos sofridos que podiam ser… 8. Os encarnados permitiram 8,3 Golos Esperados (xG), o valor mais elevado entre todas as equipas participantes até agora