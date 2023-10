Benfica-Real Sociedad: PSP atenta aos adeptos de risco

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou "condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel", nas artérias circundantes ao Estádio da Luz, amanhã, entre as 17 e as 24 horas, em consequência do encontro entre o Benfica e a Real Sociedad, a contar para a 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.





Em comunicado, a PSP deixou claro que vai estar atenta ao adeptos de risco. O objetivo é que os apoiantes do emblema basco "estejam nas imediações do estádio (...) aquando da abertura de portas"."O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que devido à realização do jogo de futebol entre as equipas Sport Lisboa e Benfica vs Real Sociedad a contar para a 3.ª jornada da UCL, no Estádio da Luz, em Lisboa, previsto para 24 de outubro, pelas 20h00, haverá constrangimentos rodoviários nas áreas envolventes ao Estádio.A operação a desenvolver pela PSP tem em conta que este é considerado um jogo de "risco elevado", prevendo-se a deslocação ao Estádio de cerca de 64 mil pessoas.A hora oficial de abertura das portas do estádio ao público está prevista para as 18h00, no entanto, a PSP iniciará a sua ação durante a manhã, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel.Haverá condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco, sendo intenção da PSP que os adeptos visitantes estejam nas imediações do Estádio do Sport Lisboa e Benfica aquando da abertura de portas.Os constrangimento de trânsito entre as 17h00 e as 24h00, prevêem-se essencialmente nas seguintes artérias:Deslocação de adeptos visitantes para o Estádio da LuzInício – Av.ª Colégio Militar (junto à saída da estação do metropolitano com o mesmo nome)Fim – Acesso da 2ª Circular à Avª. Colégio Militar – Entrada TV CompoundRetorno (após o jogo)Início – Acesso da 2ª Circular à Avª. Colégio Militar – Saída TV CompoundFim – Av.ª Colégio Militar (junto à saída da estação do metropolitano com o mesmo nome)O trânsito na Av.ª Colégio Militar estará encerrado sempre que seja necessário a deslocação de adeptos entre a estação do metropolitano e a entrada do TV compound, situada no acesso da 2ª circular à Avenida do Colégio Militar, com especial incidência entre as 17h30 e as 18h30 e entre as 22h15 e as 23h30.Haverá fiscalização do estacionamento irregular, procurando a melhor fluidez possível na circulação automóvel, com condicionamentos momentâneos ao trânsito automóvel, nomeadamente durante a deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco.O dispositivo policial será o adequado às circunstâncias, onde se incluem diversas valências da PSP, tais como: efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e o reforço da Unidade Especial de Polícia."