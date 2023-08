Benfica recebeu Prémio Neno Fair-Play

O Benfica recebeu esta quarta-feira o troféu referente ao Prémio Neno Fair-Play da Liga Portugal Betclic da temporada passada, que distingue a equipa com maior desportivismo e ética desportiva. No Benfica Campus, o galardão foi entregue a Nicolás Otamendi, na condição de capitão dos encarnados.O Prémio Neno Fair-Play, atribuído na Liga Portugal Betclic e na Liga Portugal SABSEG, é atribuído com base no formulário preenchido no final de cada encontro pelos Delegados ao jogo, com critérios de avaliação como os cartões amarelos e vermelhos, o respeito pelo adversário e pelo árbitro e ainda o comportamento do público e agentes desportivos, parâmetros avaliados pelos Delegados em todos os jogos da competição.