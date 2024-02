Benfica recorre para o TAD de multa por arremesso de objeto a analista do FC Porto

O Benfica recorreu para o TAD de um castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF, que condenou as águias a pagarem 6120 euros por comportamento incorreto dos adeptos, na receção ao FC Porto, partida disputada em setembro.De acordo com o organismo, ficou provado que o analista dos dragões, Carlos Hernandez Pintado foi atingido por um "objeto não concretamente apurado", que, segundo os autos, atingiu "o olho esquerdo" do elemento da equipa técnica do FC Porto. De acordo com a decisão proferida pelo Conselho de Disciplina, o Benfica poderia ser punido com um jogo à porta fechada se a atitude incorreta tivesse provocado lesões graves, mas como tal não se terá verificado, as águias incorrem apenas numa multa. De qualquer forma, a SAD do clube da Luz protesta por esta decisão e avança para o TAD à procura de absolvição.