Benfica recorre para o TAD em dois processos

O Benfica recorreu para o TAD, de forma a contestar as multas aplicadas relativos aos encontros com o Sp. Braga, na 31.ª jornada da época transata, e na deslocação ao reduto do Boavista, já na temporada 2023/24.Relativamente ao duelo com os arsenalistas, como tinha sido noticiado, as águias foram multas em 1020 euros, com base no artigo 123 do Regulamento Disciplinar da Liga, pois terá permitido a entrada de pessoas "não autorizadas", a zonas a que estavam impedidas, no decorrer do encontro. Este é um processo que se arrasta há vários meses e para o qual as águias procuram a absolvição, agora no TAD.O departamento jurídico dos encarnados também já apresentou recurso no mesmo Tribunal, mas para o processo que foi movido ao Benfica na sequência do encontro com o Boavista, na primeira jornada da Liga. As águias foram multadas em 12 110 euros e já tinham recorrido ao Conselho de Disciplina, mas sem sucesso. Razão que os levaram a prosseguir agora para o TAD.Refira-se que na primeira decisão, que data de 30 de agosto, o Benfica havia sido punido pelo "comportamento dos adeptos". Em causa, esteve o lançamento de potes de fumo, flash-lights, tochas e petardos para o relvado do recinto do Boavista e que levaram à interrupção do encontro em duas ocasiões, cada uma delas de 30 segundos. Esse foi o motivo que levou a que o CD da FPF tivesse mão pesada.