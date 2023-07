Benfica recusa saída de Gilberto mas Bahia já tem acordo com o jogador e vai insistir

O 'Globo Esporte' avança esta segunda-feira que o Benfica deu uma 'nega' ao Bahia no que toca à saída de Gilberto, mas o clube baiano, cuja equipa principal é treinada por Renato Paiva, não pretende desistir.A formação brasileira, acrescenta a mesma publicação, já tem um acordo com o lateral direito, mas falta o sim do Benfica, que não conta libertar o defesa, com quem tem contrato até 2025.No entanto, o Bahia não pretende desistir e vai insistir, no sentido de chegar a um acordo com o clube da Luz. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro abre na próxima segunda-feira.