Benfica regressa a Lisboa ao início da tarde

Depois da derrota com a Real Sociedad, a equipa do Benfica pernoitou em San Sebastián e só regressa hoje, ao início da tarde, a Lisboa. De acordo com o que foi possível apurar, o conjunto liderado por Roger Schmidt irá aterrar pelas 13 horas no Aeroporto Humberto Delgado, seguindo depois para o Benfica Campus. Já no Seixal, deve haver um treino de recuperação para os titulares no jogo de ontem.