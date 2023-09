O plantel do Benfica regressa hoje aos treinos, depois de cinco dias de folga. Os encarnados vão preparar agora o encontro em Vizela, da 5ª jornada da Liga Betclic, marcado para 16 de setembro, sem parar. Depois do desafio com o V. Guimarães, Roger Schmidt concedeu um período alargado de descanso aos jogadores que não foram convocados para a respetivas seleções. Sem os 13 internacionais e os lesionados André Gomes, Jurásek e Gonçalo Guedes, sobraram 10 elementos, que levaram um plano de preparação para não ficarem completamente parados. O reforço Bernat foi o único que trabalhou no Seixal.