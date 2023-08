Benfica sondou Maitland-Niles: Champions agrada mas jogador tem outras opções

O Benfica fez uma sondagem pelo lateral direito Ainsley Maitland-Niles, de 25 anos, que terminou contrato com o Arsenal e portanto está livre para assinar. Ao queapurou junto de fonte próxima do jogador, o Benfica é um clube que agrada devido à participação na Liga dos Campeões mas o defesa tem outras opções financeiramente mais atrativas. As águias não apresentaram qualquer proposta formal mas estão atentas ao internacional inglês.Segundo o 'The Athletic', o Benfica é uma de várias equipas que têm Ainsley Maitland-Niles debaixo de mira, mas além do clube da Luz, o mesmo portal fala no interesse de várias equipas da Premier League (nomeadamente os recém-promovidos Sheffield United e Luton), da Arábia Saudita (Al Shabab e Al Taawoun) e ainda de Galatasaray e Trabzonspor. Estes últimos terão mesmo apresentado uma oferta formal, mas a decisão quanto ao futuro ainda não foi tomada.