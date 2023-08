Benfica tenta empréstimo de avançado Cauê Santos

O Benfica está a tentar a contratação, por empréstimo, de Cauê Santos. O avançado brasileiro representa o Lommel SK, da Bélgica, clube ao qual está vinculado até 2026.De acordo com as informações recolhidas por, em cima da mesa está uma proposta de empréstimo de um ano, com opção de compra. O nosso jornal sabe que, neste momento, as conversações estão bem encaminhadas. A concretizar-se a transferência, o jogador, de 20 anos, deverá arrancar ou na equipa sub-23 ou na B.Formado no Corinthians, Santos trocou o Novorizontino pelo Lommel, da 2.ª liga belga, em janeiro de 2022.