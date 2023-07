Benfica vai voltar à carga pelo lateral Wesley

O Benfica vai voltar à mesa das negociações com o Flamengo pelo lateral Wesley, garante a imprensa brasileira. Depois de uma primeira investida falhada, os encarnados vão voltar à carga para garantir o jovem, de 19 anos, que tem sido habitual titular no Mengão.A notícia foi avançada pela 'Gazeta Esportiva', que adiantou até o que falhou na primeira ronda negocial. De acordo com aquela publicação, as águias ofereceram 5 milhões de euros, mais 20 por cento de uma futura mais-valia, um valor que satisfez as exigências do Flamengo. Mas a direção do emblema carioca pretende também um novo encaixe mediante objetivos cumpridos pelo lateral. De acordo com a 'Gazeta Esportiva' foi aqui que as negociações bloquearam, mas o desejo dos responsáveis benfiquistas garantirem o jogador mantém-se.É, por isso, que no Brasil já se fala que as águias irão novamente atacar a contratação de Wesley, que será o substituto de Gilberto, defesa-direito que deixou as águias e rumou ao Bahia este verão.