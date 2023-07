Benfica vê multa por "falta de colaboração com a justiça desportiva" sem fundamento

O Benfica recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto da multa de 6.120 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, justificada por este órgão, a 18 de julho, como uma "falta de colaboração com a justiça desportiva". Segundo fonte oficial do clube, em causa está o facto de as águias não terem partilhado a gravação de som do Estádio da Luz. O Benfica sustenta que não existe qualquer norma legal que habilite o CD a aceder ao som obtido pelo sistema de videovigilância. Por isto, os encarnados garantem que cumpriram com as obrigalões ao partilharem, sim, cópia das imagens capturadas pelas câmaras.