Benfica vende Ristic ao Celta de Vigo

O sérvio Mihailo Ristic foi confirmado como reforço do Celta de Vigo. O defesa esquerdo deixa o Benfica em definitivo e assina contrato com os galegos até 2026 - não foram revelados os valores da transferência. O jogador não tinha espaço no plantel às ordens de Roger Schmidt e, mesmo com a lesão de Jurásek, não foi opção para a lateral-esquerda, acabando por ser Aursnes a desempenhar a função nas últimas partidas.Ristic chegou à Luz no verão de 2022 mas nunca se afirmou. Na época passada esteve sempre na sombra de Grimaldo e nesta temporada tudo indicava que voltaria a não ser opção.