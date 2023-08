Benfiquistas surpreenderam irmão de Kökçü: «Vi a intensidade e paixão com que seguem o clube»

Ozan Kökçü acompanhou de perto a mudança do irmão Orkun para o Benfica e revelou ter ficado maravilhado com o carinho demonstrado pelos benfiquistas. "Estavam muitos adeptos à espera dele quando aterrámos em Lisboa. Vi a intensidade e paixão com que seguem o clube", disse o avançado de 24 anos do FC Eindhoven, em declarações à Voetbal International.





Ozan não tem conseguido colher tanto protagonismo como o irmão, mas isso não significa que exista espaço para o ciúme ou inveja, bem pelo contrário. "As conquistas dele? É como se eu próprio as conseguisse. É como se fosse eu a assinar pelo Benfica. Estou muito orgulhoso do meu irmão mais novo", expressou Ozan, mostrando-se entusiasmado com a carreira de Orkun, que trocou o Feyenoord pelo Benfica por 25 milhões de euros (mais 5 M€ mediante objetivos), tornando-se assim no jogador mais caro de sempre do futebol português.

Ozan sonha em seguir as pisadas do irmão e até sabe o que tem que melhorar. "A condição física é crucial. Estou a tentar aperfeiçoar esse lado. Lembro-me que o meu irmão correr a todo o gás durante 120 minutos contra a Roma [nos quartos de final da última edição da Liga Europa]."