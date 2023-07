Bento pede aos adeptos do At. Paranaense para fumarem menos erva nos jogos

O guarda-redes Bento, alvo do Benfica para reforçar o plantel, deixou um alerta invulgar aos adeptos do Athletico Paranaense após a vitória (1-0) sobre o Corinthians. O jogador recorreu ao Twitter para pedir à claque da sua equipa para da próxima vez ter mais cuidado com o F1, abreviação na gíria para "fumar um", ou seja, fumar um cigarro de erva. Bento deu a entender claramente que o fumo da droga fumada pelos adeptos nas bancadas estava a atrapalhar inclusive a sua concentração no jogo.





Galera q gosta de F1 (não dá corrida) pega leve na próxima vez, ainda bem q não veio muito chute no 1 tempo ali — Bento Krepski (@Bentokrepski) June 25, 2023

"Galera que gosta de F1 (não da corrida), pega leve da próxima vez, ainda bem que não veio chute no 1º tempo ali", escreveu o guardião no Twitter, ilustrando com vários emojis de risos. A publicação do jogador do Furacão ultrapassou a marca dos 37 mil gostos em menos de 24 horas, um número maior até do que a quantidade de seguidores de Bento na referida rede social. O guardião arrancou risadas dos internautas.Apesar da reclamação inusitada, Bento conseguiu terminar a partida sem sofrer gols. O Athletico venceu o Corinthians graças ao golo de Vitor Roque, marcado ainda na primeira parte. O At. Paranaense é o 7.º classificado no Brasileirão, mas pode ser ultrapassado por Internacional e Bragantino até o final da jornada. Um dos grandes destaques do Athletico desde que assumiu a titularidade, Bento está em negociações com o Benfica, de Portugal. O próprio jogador assumiu recentemente o interesse dos encarnados e disse que sonha em jogar na Europa, garantindo que está focado no clube brasileiro.