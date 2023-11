Bernat é baixa para o jogo com a Real Sociedad

O defesa-esquerdo Bernat não está disponível para o jogo de quarta-feira, em Espanha, diante da Real Sociedad. O jogador, de 30 anos, continua a recuperar de uma mialgia nos adutores na coxa esquerda, mazela que já o afastou da deslocação a Chaves, e falha a partida da 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.Além do lateral espanhol, Roger Schmidt já sabe que não pode contar também com Neres, Bah e Kökçü, sendo que os dois últimos estão igualmente em dúvida tendo em vista o dérbi de domingo, com o Sporting.