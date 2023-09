Bernat também prepara o regresso aos relvados

Bernat, lateral-esquerdo que chegou perto do fecho do mercado de transferências com um problema físico, também está cada vez mais próximo de ser chamado pela primeira vez por Roger Schmidt. Aliás, não está descartado que tal possa suceder diante do FC Porto. Tal como Gonçalo Guedes, o jogador espanhol já está há algum tempo a trabalhar de forma integrada com a equipa principal, de forma a recuperar os melhores índices físicos.Recorde-se que o defesa, que está na Luz cedido pelo PSG, não joga desde o início de agosto, quando, na pré-época, participou num particular realizado pelo emblema parisiense. Agora, espera a estreia pela equipa principal dos encarnados, clube que irá representar até ao final da presente temporada.