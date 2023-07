Besiktas inflaciona preço de Gedson Fernandes

O Besiktas está a inflacionar o preço do passe de Gedson Fernandes, não abrindo mão dele por menos de 18 milhões de euros, adiantou ontem o jornal turco 'Sabah'. Isto porque o clube de Istambul terá de entregar metade do valor de uma transferência ao Benfica, que ficou com metade dos direitos económicos.

De acordo com aquele jornal, confirmando informações do 'AreaNapoli.it', o campeão italiano entrou em cena pelo médio formado no Seixal, de 24 anos, concorrendo com a Lazio. O Nápoles tem Gedson debaixo de olho desde os tempos em que ainda estava no Benfica. Na última temporada, marcou três golos em 36 golos.

O Benfica tem apostado na partilha de passes e ainda este verão garantiu um encaixe de 8,7 M€, graças à transferência de Jota do Celtic para o Al Ittihad .