Bilhetes à venda para o E. Amadora na segunda-feira

O Benfica vai colocar à venda na segunda-feira os bilhetes para a receção ao Estrela da Amadora, o primeiro encontro que o Benfica irá disputar na presente época no Estádio da Luz. Para o duelo que se irá disputar no sábado, dia 19, os primeiros bilhetes a serem vendidos destinam-se a sócios com quotas em dia. Para estes, o preço dos ingressos, que serão colocados à venda no site oficial, nas Casas do Benfica e lojas do clube da Luz, variam entre os 20 e os 50 euros.

Na eventualidade destes não esgotarem os bilhetes disponíveis para o encontro da 2ª jornada da Liga Betclic, as águias irão colocar os restantes à venda para os restantes adeptos.