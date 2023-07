Bilhetes colocados à venda para o particular com o Basileia

O plantel dos encarnados vai deslocar-se à Suíça para defrontar o Basileia no dia 16 de julho. Um jogo particular inserido na pré-temporada da equipa orientada por Roger Schmidt, que será disputado no Estádio St. Jakob-Park. Os bilhetes foram colocados ontem à venda com os preços a oscilar entre os 10,60 e os 77,40 francos suíços (sensivelmente o mesmo valor em euros), respetivamente para os jovens até aos 16 anos (setor B) e para a bancada central.

Dada a numerosa comunidade de emigrantes portugueses existente na Suíça é expectável que a corrida à bilheteria seja intensa e que a lotação esgote, já que ninguém quer perder a oportunidade de ver em ação os novos campeões nacionais.