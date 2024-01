Bilhetes para a Allianz Cup provocam boicote dos Diabos Vermelhos

Os 'Diabos Vermelhos', grupo de apoio ao Benfica, anunciou esta quarta-feira boicote à final four da Allianz Cup, meia-final e, em caso de triunfo, final. Como explica a claque nas redes sociais, na base desta decisão está o facto de ser necessário fornecer dados pessoais.Como se lê no comunicado, "a decisão foi tomada pela direção do grupo. "Apesar de não marcar presença na bancada, estaremos pela cidade de Leiria, pelo que apelamos à deslocação de todos os associados em sinal de protesto contra esta medida", assinala-se, ainda.O Benfica defrontará o Estoril, na meia-final da Allianz Cup, a 24 de janeiro. Se se qualificar, medirá forças ou com Sp. Braga ou com Sporting, na final, a 27.