Bilhetes para o Benfica-Estrela temporariamente esgotados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta terça-feira que os bilhetes para o encontro com o Estrela da Amadora "estão temporariamente esgotados". Os ingressos, recorde-se, foram colocados à venda segunda-feira.Os encarnados adiantam que a "situação que poderá ser alterada mediante a libertação de lugares não utilizados pelo clube adversário", concluindo: "Posteriormente serão disponibilizadas informações sobre a abertura do mercado secundário."O Benfica, depois de ter perdido (2-3) na ronda inaugural da Liga, frente ao Boavista, vai receber o Estrela no próximo sábado, em partida que terá início às 20h30.