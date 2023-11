Bilhetes para o Famalicão à venda a partir de hoje

O Benfica inicia hoje a venda dos bilhetes para a receção ao Famalicão, referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, agendada para as 20h45 do próximo sábado. Esta partida marca o regresso do futebol à Luz após mais uma pausa para as seleções. A venda inicia-se a partir das 10 horas, nos locais habituais, destinando-se a venda aos sócios benfiquistas com quotas em dia. Os preços dos ingressos variam entre os 7,5 e os 20 euros.