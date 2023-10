Bilhetes para o jogo com o Estoril estão esgotados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os encarnados anunciaram ontem que os bilhetes a que têm direito para o jogo do próximo sábado, no Estoril, estão esgotados. A partida a contar para a 8ª jornada da Liga Betclic começa às 20h30, no António Coimbra da Mota, palco onde os campeões nacionais procuram a 7ª vitória consecutiva na prova.