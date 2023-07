Benfica vai apresentar proposta formal por Bento nos próximos dias

O Globoesporte adianta que o Benfica deverá formalizar até terça-feira uma proposta de 10 milhões de euros pelo passe do guarda-redes Bento, na qual deverá ainda ceder ao Athletico Paranaense 20% de uma futura venda.De acordo com a referida publicação, os encarnados têm conversado diretamente com Alexandre Mattos, CEO do clube de Curitiba, e tencionam formalizar a investida no guardião em breve, de forma a ter o jogador já a 30 de junho, no arranque da pré-temporada.Ainda de acordo com o Globoesporte, o Benfica já terá apresentado o projeto para os próximos anos ao guarda-redes de 24 anos, que é visto na Luz como a alternativa ideal para fazer concorrência a Odysseas Vlachodimos.