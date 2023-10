Can Uzun associado ao Benfica

Can Uzun é um nome que começa a dar que falar no futebol alemão e agora foi associado ao Benfica. Com apenas 17 anos, o avançado turco já apontou sete golos em 10 jogos e é uma das figuras do Nuremberga, equipa que milita no segundo escalão do futebol alemão, um registo que fez disparar os holofotes pelo jogador.De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o Benfica é um dos emblemas que pode tentar contratar este talento. A mesma fonte adianta que o clube da Luz já tentou inteirar-se sobre a situação de Can Uzun, mas pode ter pela frente concorrência de peso. É que o Everton também está no encalce do goleador, que conta também com o interesse de três clubes turcos: Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas.