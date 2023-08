Joan Capdevila passou pelo Benfica em 2011/12, não teve grandes oportunidades para jogar pelos encarnados - fez apenas 12 partidas -, mas é de forma positiva que recorda, em entrevista ao 'El Periódico de España', o tempo passado no conjunto lisboeta."O Juan Carlos Garrido [treinador do Villarreal] não contava comigo, tinha já 33 anos, queria jogar fora de Espanha e o mais perto era Portugal, com um clube grande e histórico. Desportivamente não foi um ano brilhante, o Jorge Jesus não contava muito comigo, mas conheci a grandeza do Benfica no mundo. Coisas do futebol, mas gostei muito da experiência, apesar disso", assumiu o já retirado defesa espanhol, agora com 45 anos.Nessa época, refira-se, o Benfica foi segundo no campeonato (atrás do FC Porto), venceu a Taça da Liga e chegou aos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Na Taça de Portugal cairia nos oitavos-de-final.