Carlos Vinícius: «Adeptos perguntam-me por que saí do Benfica e a resposta é... 'não sei'»

Melhor marcador do campeonato português em 2019/20, Carlos Vinícius foi peça-chave no Benfica nessa temporada, mas nunca mais voltou a ser visto como uma opção importante na Luz. Foi emprestado ao Tottenham em 2020/21, ao PSV em 2021/22 e 2022/23 antes de sair em definitivo para o Fulham. Mas, passado este tempo, o brasileiro ainda não sabe por que motivo deixou as águias."O ano que passei no Benfica a jogar - porque tive outras duas pré-épocas -, senti-me sempre valorizado pelos adeptos. Valorizaram-me muito, eram cinco minutos lá dentro, mas os adeptos valorizaram. Depois acontece outras coisas que, para ser sincero, nem eu consigo responder. São coisas que vão acontecendo: o clube, do atleta, do treinador... Vão acontecendo a termina por não encaixar. Todos os adeptos, sempre que venho a Portugal, perguntam-me por que saí do Benfica a seguir à época que eu fiz. E a resposta 'eu não sei'", contou ao podcast 'Mata-Mata'.O avançado, de 28 anos, ainda deixou elogios a Jorge Jesus com quem trabalhou em 2019 e afirma que a saída não esteve relacionada com o papel que o técnico lhe tinha atribuído."Nessa venda perdemos um pouco o timing por causa da Covid-19. Em dezembro [de 2019] houve proposta e é normal, o clube pensa 'está a fazer golos, por que vou vender em dezembro?'. Depois, disse logo, 'se é para ajudar o Benfica, eu vou emprestado'. Aí havia seis avançados e, dos seis, o que tinha mercado era eu. E eu disse que, se fosse para ajudar o Benfica, se fosse bom para todos, eu aceitava. Todos dizem que o Jesus é isto e aquilo, mas até ele ficou numa situação complicada. Eu tenho certeza que se encaixasse prometer espaço, tenho a certeza que o Jesus me colocaria a jogar", disse, confessando depois ter gostado de ter sido treinado pelo atual técnico do Al Hilal.